Пять тысяч учеников Кирова начнут учебный год в новых школах

Министр образования Кировской области Наталия Бастрикова в эфире радиостанции «Киров Град» рассказала о готовности системы образования региона к началу учебного года.

Она сообщила, что 1 сентября в Кирове откроют свои двери для учеников сразу 4 новые школы: в микрорайоне Урванцево на 1 500 мест, в слободе Шевели на 1 606 мест, в слободе Курочкины на 1 100 мест, по улице Рудницкого на 1 100 мест.

"То есть, более 5 тысяч детей в День знаний сядут за парты в новых современных школах, – подчеркнула Наталия Бастрикова.

При этом она отметила, что все эти школы полностью готовы, установлено необходимое для обучения оборудование, закуплены учебники, имеются методические материалы.

Министр также поблагодарила застройщиков за плановую и качественную работу – Кировский ССК, компании «Железно» и АРСО, которые завершили возведение школ в срок и, соответственно, теперь у детей есть возможность 1 сентября сесть за парты в новых зданиях.

Напомним, что сданные в эксплуатацию школы построены по национальному проекту «Молодежь и дети».