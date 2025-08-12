Власти Томской области будут совершенствовать систему мер господдержки инвесторов и бизнеса

Совместное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и рабочей группы "Региональный инвестиционный стандарт" провел в администрации Томской области губернатор Владимир Мазур.

Глава региона напомнил участникам, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить объем инвестиций на 60 % по отношению к 2020 году.

«В денежном выражении объём инвестиций в Томской области в 2030 году должен составить 365 миллиардов рублей. При этом по итогам 2024 года он составил 185,1 миллиарда рублей, а в планах на конец 2025 года — 217 миллиардов рублей. То есть, рост уже есть, но поставленная Президентом задача предполагает существенное увеличение инвестиционной активности бизнеса, для чего мы должны создать все условия», — сказал Владимир Мазур.

И подчеркнул, что улучшение инвестклимата - одна из ключевых задач региональной власти.

«Нам необходимо ввести прозрачную, понятную и, что важно, законную систему приоритетов при распределении мер государственной поддержки», — сказал Владимир Мазур.

Начальник департамента инвестиционной и промышленной политики Георгий Бородулин, доложил, что Росстандарт разработал национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» — так называемый ЭКГ-рейтинг.

«Оценка производится по трем направлениям: экология, где оценивается степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, реализация экологических проектов; кадры, где оценивается уровень оплаты труда, социальные и демографические программы, благотворительные проекты; и государство, где оценивается финансовая устойчивость, налоговая история и благонадежность, социальное инвестирование», — сообщил глава департамента.

Результатом оценочного мониторинга становится присуждение участнику рейтинга одного из статусов — «Базовый», «Средний», «Продвинутый», «Лидер». Присвоенный статус становится ориентиром на региональном уровне, согласно которому будут устанавливаться определенные меры поддержки.

Обновление ЭКГ-рейтинга будет производиться ежемесячно на основании данных ФНС России, ФАС России, Росфинмониторинга, Казначейства России, ФССП России и Минюста России.

«Практика применения ЭКГ-рейтинга включает в себя принятие регионального закона о развитии ответственного ведения бизнеса, по которому бизнес может получать различные меры государственной поддержки — финансовые, имущественные, административные и инфраструктурные", - сказал Георгий Бородулин.

Он также сообщил, что соответствующие законы приняты на данный момент в 15 регионах страны.

"Количественное значение ЭКГ-рейтинга может использоваться для подтверждения индекса деловой репутации в государственных и муниципальных закупках", - пояснил глава департамента.

Губернатор Владимир Мазур считает, что данная инициатива может усовершенствовать систему распределения мер господдержки инвесторов.

«При этом необходимо широкое обсуждение проекта закона с представителями бизнеса, с инвесторами, руководителями федеральных органов, с областными депутатами, — подчеркнул Владимир Мазур. — Важно, чтобы система распределения мер поддержки была прозрачной и эффективной, позволяла в полной мере реализовать научный, технологический и кадровый потенциал Томской области — и на благо региона, и на благо всей страны».