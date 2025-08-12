К трем годам приговорили двух екатеринбуржцев, "поднявших" 4,6 миллиона на игровых автоматах

К трем годам приговорили двух предприимчивых горожан, решивших разбогатеть на незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, преступный доход осужденных составил 4,6 млн рублей.

Установлено, что соучастники с мая 2021 года по апрель 2023 года незаконно приобрели и установили в торговых точках города не менее 22 электронных терминалов. Игровое оборудование было размещено и приведено в рабочее состояние. При этом, осужденные регулярно проводили настройку оборудования, в том числе изменяли свой процент выигрыша, осуществляли обслуживание терминалов с целью обеспечения бесперебойной работы, а в редких случаях приезжали и выплачивали случайный выигрыш.

Суд признал обоих екатеринбуржцев виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере". Игровые автоматы были конфискованы в доход государства, а соучастникам назначили по три год лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Им также назначили штраф в 900 тыс. рублей, и на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением азартных игр, тотализаторов.

Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.