ФАС завела дело на маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу вклада под 30%

ФАС возбудила дело в отношении финансового маркетплейса "Сравни.ру" – антимонопольщикам не понравилась реклама онлайн-вклада.

"В видеоролике была представлена привлекательная информация об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. Иные сведения о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировались в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени. Это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию", - заявили в антимонопольной службе.

Маркетплейсу ФАС пригрозила административными мерами в случае, если выяснится, что реклама вводила потребителей в заблуждение.