Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам

Арбитражный суд Москвы отложил на 3 октября рассмотрение иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее в карточке дела появилось сообщение, что рассмотрение отложено на 12 августа. Однако очередное заседание прошло 5 августа, и тогда суд отложил слушания на октябрь.

В июле сообщалось, что Арбитражный суд Москвы будет в закрытом режиме рассматривать иск "Роснано" к бывшему руководителю Анатолию Чубайсу. Хотя представитель ответчика протестовал, суд согласился удовлетворить ходатайство истца о закрытии заседания.

В июне этого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора компании "Пластик лоджик" Бориса Галкина. Мужчина обвиняется в растрате средств "Роснано" под видом создания гибкого планшета. Как считает следствие, с декабря 2011 года по март 2021 года Галкин, действуя в составе организованной группы, растратил около 6,7 млрд руб., "при этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки" в РФ.

В июне текущего года в Москве суд заочно арестовал ранее объявленного в розыск бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова. Также в розыск объявили главу роснановской "дочки" "Пластик Лоджик" Николая Тычилина.