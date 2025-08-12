Пусть идут в сантехники. Спущена разнарядка не пускать в 10 классы?

В школы спущена разнарядка резко уменьшать количество учащихся, зачисляемых в 10 класс. Об этом сообщил глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со ссылкой на неназванного коллегу.

По сообщению, указание спущено из Москвы с целью роста количества занятых на рабочих специальностях, поступление на которые с этого года стали стимулировать, разрешив сдавать на четыре ОГЭ, а два. Эксперимент пока проводится в трех регионах (Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область), но в будущем должен быть распространен на всю страну. Параллельно уже несколько лет родители жалуются на то, что школы чинят препятствия при зачислении в 10 класс, выдвигая очень высокие требования к школьникам.

Но такими методами число рабочих не увеличить. Родители найдут возможность для своего чада попасть в вуз, считает политолог.

"И не отдадут его в сантехники просто потому, что по чиновничьей разнарядке для него и таких, как он, не хватило мест в 10 классах. Так репутацию рабочих профессий точно не поднять", - пишет Бондаренко.

В июле о проблеме заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. А директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала обращаться в прокуратуру и департамент образования. В прошлом году Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с приемом в 10 класс. Было отмечено, что начальное общее, основное общее и среднее общее (10-11 классы) образование являются обязательными условиями образования. То есть невозможно после 9 класса "автоматически" отчислить ученика. Получение аттестата об основном общем образовании не может являться основанием. Необходимо волеизъявление самого ученика, который сам хочет уйти, например, если он решил продолжить обучение в колледже. Более того, ученики праве продолжить обучение в 10 классе без всяких "профильных" отборов, так как это право гарантируется федеральным законом.