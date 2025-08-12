Екатеринбуржцы попытались добраться до Краснодара в вагоне с углем

Двух жителей Екатеринбурга поймали в Златоусте Челябинской области, когда те пытались "зайцем" доехать до Краснодара в вагоне с углем. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО.

О безбилетниках полиции сообщила дежурная по станции Флюсовая Южно-Уральской железной дороги. По ее словам, машинист поезда увидел на 14-м вагоне двух посторонних мужчин. На станцию Златоуст прибыли полицейские, которые и задержали двух жителей уральской столицы 1997-го и 2000-го годов рождения.

Сами нарушители сообщили, что хотели бесплатно добраться до Краснодара, а потому залезли в грузовой полувагон. С собой у них были рюкзаки.

Обоих доставили в отдел полиции, где на каждого составили протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Каждому недолгая поезда в сторону юга обошлась в 2 тыс. рублей штрафа.