Инфекционисты заявляют о необходимости срочных мер из-за менингококка

Из-за резкого роста заболеваемости в России менингококковой инфекцией необходимо принять срочные меры, считают врачи и инфекционисты.

На данный момент в стране отмечено 1200 случаев менингококковой инфекции. Заболеваемость по сравнению с 2024 годом уже увеличилась в два раза.

Это говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации уязвимых групп, заявила РБК врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Однако в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ситуация с менингококковой инфекцией в России в настоящее время является стабильной, за последнюю неделю зафиксировано только два случая. "Групповые очаги заболеваемости в течение года в основном регистрировались среди трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

В Госдуме ранее призвали обязать работодателей, у которых трудятся мигранты, прививать сотрудников от менингококковой инфекции. Заболеваемость этой опасной болезнью в России растет, причем если раньше она распространялась преимущественно в детских садах и школах, то теперь заболевших много и среди взрослых, причем в этом случае высок риск летального исхода, отмечают в комитете ГД по охране здоровья.