Игорь Бабушкин дал поручения по организации безопасности в дни голосования в Астраханской области

12 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин дал поручения по организации безопасности в дни голосования в Астраханской области

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, на котором обсуждали меры по обеспечению безопасности объектов, граждан и всего избирательного процесса в период единого дня голосования.

Ключевым событием выборов, которые пройдут в регионе с 12 по 14 сентября, станет избрание депутатов Городской Думы Астрахани VIII созыва.

"Необходимо обеспечить безопасность граждан и порядок при проведении мероприятий. Нужно еще раз проверить все объекты, отработать с сотрудниками избирательных участков и образовательных учреждений алгоритм действий на случай любых нештатных ситуаций. Все службы должны быть готовы к оперативному реагированию", – поручил губернатор Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Председатель Избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов проинформировал участников заседания о масштабах и организации предстоящего голосования. В выборах смогут принять участие более 400 тысяч избирателей. Будут задействованы 9 территориальных и 254 участковых избирательных комиссий. Большинство помещений для голосования разместятся в учреждениях образования и культуры.

О мерах по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищенности в период выборов проинформировали врио заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области Александр Родионов и заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Астраханской области Андрей Люльченко.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Александр Родионов отметил, что всего в мероприятиях примут участие свыше 1500 сотрудников силовых ведомств, в том числе более 1200 полицейских, 20 специалистов Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, 182 сотрудника управления по Росгвардии по Астраханской области, 110 работников частных охранных организаций.

Кроме того, представители УМВД и Росгвардии отдельно осветили вопросы подготовки к обеспечению безопасности торжественных линеек, посвященных Дню знаний.

Теги: игорь бабушкин, подготовка к выборам, обеспечение безопасности, единый день голосования


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети