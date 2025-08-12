Игорь Бабушкин дал поручения по организации безопасности в дни голосования в Астраханской области

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, на котором обсуждали меры по обеспечению безопасности объектов, граждан и всего избирательного процесса в период единого дня голосования.

Ключевым событием выборов, которые пройдут в регионе с 12 по 14 сентября, станет избрание депутатов Городской Думы Астрахани VIII созыва.

"Необходимо обеспечить безопасность граждан и порядок при проведении мероприятий. Нужно еще раз проверить все объекты, отработать с сотрудниками избирательных участков и образовательных учреждений алгоритм действий на случай любых нештатных ситуаций. Все службы должны быть готовы к оперативному реагированию", – поручил губернатор Игорь Бабушкин.

Председатель Избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов проинформировал участников заседания о масштабах и организации предстоящего голосования. В выборах смогут принять участие более 400 тысяч избирателей. Будут задействованы 9 территориальных и 254 участковых избирательных комиссий. Большинство помещений для голосования разместятся в учреждениях образования и культуры.

О мерах по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищенности в период выборов проинформировали врио заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области Александр Родионов и заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Астраханской области Андрей Люльченко.

Александр Родионов отметил, что всего в мероприятиях примут участие свыше 1500 сотрудников силовых ведомств, в том числе более 1200 полицейских, 20 специалистов Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, 182 сотрудника управления по Росгвардии по Астраханской области, 110 работников частных охранных организаций.

Кроме того, представители УМВД и Росгвардии отдельно осветили вопросы подготовки к обеспечению безопасности торжественных линеек, посвященных Дню знаний.