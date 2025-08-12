12 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тараканы, просрочка и кишечная палочка: в прокуратуре рассказали, в каких школах Среднего Урала нарушают правила питания

Прокуратура провела проверки, в ходе которых выявила ряд школ, где допускают многочисленные нарушения при организации питания учащихся. Чаще всего фиксировались: неправильное хранение продуктов, просрочка, нарушения сбалансированного рациона, отсутствие производственного контроля и суточных проб, использование запрещенных продуктов и продуктов без документации, а также нарушения требований к отделке пищеблоков, посуде и инвентарю.

В список нарушителей попали школы Екатеринбурга №№ 40 и 62, организатором питания которых является ООО "Азбука питания", школы №№ 15, 60, 71 и 97, которым поставляет продукты ООО "Столовая №41", а также школы №№ 13 и 94 с поставщиком ООО "Каскад". Например, в холодильнике пищеблока школы №60 хранятся упаковки очищенного картофеля, срок годности которого давно истек, а в горячем цехе моечной посуды бегают тараканы.

Тараканов при проверке нашли и в пищеблоке школы №71, но только уже на полу в мясо-рыбном цехе. Сотрудники также хранили в холодильнике упаковки с просроченной капустой и не следили за вентиляционным коробом в горячем цехе, который имел следы жира и пыли.

В адрес руководителей всех трех организаторов питания внесены представления с требованием устранить нарушения. На работников возбуждено 14 административных дел по ст.ст.:

  • 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения";
  • 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения";
  • ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

Также был проверен пищеблок МКОУ "Троицкая СОШ № 62" Талицкого района. Там нашли тушку цыпленка-бройлера, просроченную на 54 дня. Прокуратура потребовала от директора ООО "ЭКОНОМ" исправить нарушение и возбудила административное дело по ст.ст.:

  • 6.7 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей";
  • 14.43 КоАП РФ "Нарушение исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

При проверке пищеблока в МКОУ "Вновь-Юрмытская СОШ" в салате из капусты и моркови была найдена кишечная палочка, после чего директору школы было внесено представление.

Всего свердловской прокуратурой были выявлены нарушения в 75 организациях общего образования, 25 организациях, обеспечивающих питание детей, а также в учреждениях спорта и творчества, отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Помимо этого:

  • внесено 129 представлений;
  • 17 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности;
  • внесено 58 постановлений о возбуждении административных дел;
  • принесен 1 протест;
  • предъявлено 1 исковое заявление;
  • 8 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона.

В связи с этим прокуратура также внесла представление министру образования и молодежной политики Свердловской области. Надзорные мероприятия на данном направлении будут продолжены в новом учебном году.

