Из центра содержания иностранцев в Краснодаре сбежали шесть нелегалов – СМИ

В Краснодаре из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек. Среди беглецов трое граждан Украины, двое граждан Армении, один представитель Молдовы. По данным Telegram-канала Shot, все они сбежали вечером 10 августа.

Пятерых из сбежавших удалось обнаружить и задержать, продолжаются поиски шестого иностранца. По предварительным данным, это ранее судимый за убийство житель Украины.

Сообщается, что все беглецы находились в России без законных оснований.