Паслер посетил кластер эко-производства стройматериалов под Сысертью

12 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Паслер посетил кластер эко-производства стройматериалов под Сысертью

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил сысертский кластер по производству строительных материалов, входящий в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала –  «Атомстройкомплекса». Сейчас здесь работает два завода: «Известь Сысерти», выпускающий известь, востребованную в самых разных отраслях промышленности – от строительства до металлургии, а также «АТОМ Цемент», снабжающий регион высокомарочными цементами. Предприятия имеют общую сырьевую базу; их соседство обеспечивает высокую эффективность производства и логистики.

Денис Паслер в сысертском кластере по производству стройматериалов(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В октябре на площадке кластера начнет работу еще один завод – «Теплит». Его продукция – легкие блоки из газозолобетона, выпускаемые под торговой маркой «Твинблок», –пользуется высоким спросом среди застройщиков не только многоквартирного, но и индивидуального жилья. Обеспеченность строителей материалами местного производства позволяет региону успешно решать задачи одного из самых масштабных национальных проектов «Инфраструктура для жизни»: возводить жилье, объекты социальной и дорожной инфраструктуры, обустраивать территории.

При производстве газозолоблоков «Атомстройкомплекс» в качестве одного из сырьевых компонентов, обуславливающих высокие теплоизоляционные свойства и малый вес продукции, использует золу уноса Рефтинской ГРЭС, тем самым внося значительный вклад в экологическое благополучие региона. Сейчас «Теплит» располагает двумя заводами в Рефтинском и Березовском; с пуском нового завода в Сысерти компания сможет перерабатывать еще больше золы уноса, а выпуск востребованного строительного материала возрастет до 1,2 млн кубометров твинблока в год. Увеличение объемов выпуска также позволит реализовать экспортный потенциал Свердловской области, увеличить поставки материала в Пермский край, Башкирию, Удмуртию, выйти на рынки Казахстана и Татарстана. Строительство завода является приоритетным инвестиционным проектом Свердловской области. Объем инвестиций составил 3.5 млрд рублей, в том числе 1.8 млрд получено по программе льготного кредитования.

Денис Паслер в сысертском кластере по производству стройматериалов(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

— Высокие темпы строительства в Свердловской области обеспечивают высокий спрос на качественные стройматериалы, причём в больших объёмах. Эту задачу решают более 40 свердловских предприятий, выпускающих керамическую плитку, кирпич, цемент, железобетонные изделия, сухие строительные смеси, бетон, известь, асбест. Обеспеченность региона собственными стройматериалами — это независимость от внешних поставок, сокращение времени на логистику, контроль качества и рабочие места», – написал Денис Паслер в своих соцсетях по итогам поездки.

На прошлой неделе Денис Паслер оценил ход модернизации Богдановичского завода минераловатных плит, который тоже входит в структуру «Атомстройкомплекса». Завод выпускает минераловатный утеплитель, необходимый для строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры, производственных объектов.

Денис Паслер в сысертском кластере по производству стройматериалов(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

—  Наши заводы обеспечивают основными строительными материалами не только собственные стройплощадки, но всю строительную отрасль, включая рынок многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Мы высоко ценим заинтересованность  руководства области в развитии местного производства и выстраивании продуктивного диалога с ключевым игроками рынка, — отметил Валерий Ананьев, глава ГК «Атомстройкомплекс, председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Всего в структуру строительного холдинга входит 12 высокопроизводительных предприятий, выпускающих строительные материалы, в том числе, светопрозрачные конструкции, тротуарную плитку и малые архитектурные формы, железобетонные изделия, силикатные кирпичи  и т.д. Заводы «Атомстройкомплекса» включены в федеральный реестр добросовестных производителей, в прошлом году их продукция была отмечена знаком качества Национального объединения строителей НОСТРОЙ.

Теги: Паслер, Сысерть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети