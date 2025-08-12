Паслер посетил кластер эко-производства стройматериалов под Сысертью

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил сысертский кластер по производству строительных материалов, входящий в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала – «Атомстройкомплекса». Сейчас здесь работает два завода: «Известь Сысерти», выпускающий известь, востребованную в самых разных отраслях промышленности – от строительства до металлургии, а также «АТОМ Цемент», снабжающий регион высокомарочными цементами. Предприятия имеют общую сырьевую базу; их соседство обеспечивает высокую эффективность производства и логистики.

В октябре на площадке кластера начнет работу еще один завод – «Теплит». Его продукция – легкие блоки из газозолобетона, выпускаемые под торговой маркой «Твинблок», –пользуется высоким спросом среди застройщиков не только многоквартирного, но и индивидуального жилья. Обеспеченность строителей материалами местного производства позволяет региону успешно решать задачи одного из самых масштабных национальных проектов «Инфраструктура для жизни»: возводить жилье, объекты социальной и дорожной инфраструктуры, обустраивать территории.

При производстве газозолоблоков «Атомстройкомплекс» в качестве одного из сырьевых компонентов, обуславливающих высокие теплоизоляционные свойства и малый вес продукции, использует золу уноса Рефтинской ГРЭС, тем самым внося значительный вклад в экологическое благополучие региона. Сейчас «Теплит» располагает двумя заводами в Рефтинском и Березовском; с пуском нового завода в Сысерти компания сможет перерабатывать еще больше золы уноса, а выпуск востребованного строительного материала возрастет до 1,2 млн кубометров твинблока в год. Увеличение объемов выпуска также позволит реализовать экспортный потенциал Свердловской области, увеличить поставки материала в Пермский край, Башкирию, Удмуртию, выйти на рынки Казахстана и Татарстана. Строительство завода является приоритетным инвестиционным проектом Свердловской области. Объем инвестиций составил 3.5 млрд рублей, в том числе 1.8 млрд получено по программе льготного кредитования.

— Высокие темпы строительства в Свердловской области обеспечивают высокий спрос на качественные стройматериалы, причём в больших объёмах. Эту задачу решают более 40 свердловских предприятий, выпускающих керамическую плитку, кирпич, цемент, железобетонные изделия, сухие строительные смеси, бетон, известь, асбест. Обеспеченность региона собственными стройматериалами — это независимость от внешних поставок, сокращение времени на логистику, контроль качества и рабочие места», – написал Денис Паслер в своих соцсетях по итогам поездки.

На прошлой неделе Денис Паслер оценил ход модернизации Богдановичского завода минераловатных плит, который тоже входит в структуру «Атомстройкомплекса». Завод выпускает минераловатный утеплитель, необходимый для строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры, производственных объектов.

— Наши заводы обеспечивают основными строительными материалами не только собственные стройплощадки, но всю строительную отрасль, включая рынок многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Мы высоко ценим заинтересованность руководства области в развитии местного производства и выстраивании продуктивного диалога с ключевым игроками рынка, — отметил Валерий Ананьев, глава ГК «Атомстройкомплекс, председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Всего в структуру строительного холдинга входит 12 высокопроизводительных предприятий, выпускающих строительные материалы, в том числе, светопрозрачные конструкции, тротуарную плитку и малые архитектурные формы, железобетонные изделия, силикатные кирпичи и т.д. Заводы «Атомстройкомплекса» включены в федеральный реестр добросовестных производителей, в прошлом году их продукция была отмечена знаком качества Национального объединения строителей НОСТРОЙ.