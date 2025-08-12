Двое подростков в Москве на одном самокате попали под машину

В Москве подросток погиб в ДТП, катаясь на незаконно арендованном самокате с другом. Друг пострадал и был госпитализирован.

ЧП произошло около 22 часов на Никулинской улице столицы. Двое 16-летних подростков ехали по тротуару на одном самокате, арендованном при помощи чужого аккаунта, сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительным данным, управлявший СИМ подросток, не справился с управлением и упал под проезжающее в попутном направлении транспортное средство. Мальчик скончался на месте. Второму юноше оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас в Москве арендовать электросамокат можно только с верификацией на государственном портале mos.ru, где указан возраст пользователя (прокат открывается только для совершеннолетних пользователей). А передача СИМа другому лицу запрещена (правда, законодательного наказания нет, штраф может наложить только каршеринговая компания).