В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу

Казачий" рынок в Сириусе, где продавали кустарную чачу, закрыли, договор аренды расторгнут. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ Сириус.

Бывший арендатор участка должен демонтировать строения в течение трех месяцев.

На прошлой неделе закрыли точку продажи чачи, при этом сам рынок продолжил работать.

Напомним, 7 августа суд в Сочи арестовал двух продавщиц смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон. Как сообщил Shot, в 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Следователь в суде заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек. Некоторые из жертв - туристы. Следствие пытается выйти на производителей напитка.