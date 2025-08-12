СМИ: У сети "М.Видео" появится китайский совладелец

У российской сети "М.Видео-Эльдорадо" появится китайский совладелец. Это произойдет после того, как один из крупнейших в КНР маркетплейсов JD.com купит немецкого ритейлера Ceconomy. Последнему принадлежит 15% "М.Видео" с 2018 года.

Не исключено, что доля немецкого совладельца в "М.Видео" будет размыта из-за планируемой допэмиссии российского ритейлера (немецкой компании в России нужно будет получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями), отмечает РБК.

Известно, что ранее JD.com пыталась выйти на российский рынок, но потерпела неудачу, поэтому с приобретением доли в "М.Видео" китайцы могут начать продвигать свои товары через отечественную торговую сеть.