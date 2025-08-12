Мэр Тюмени сообщил, когда откроют перекрытый участок улицы Ленина

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что движение по участку улицы Ленина от Челюскинцев до Первомайской возобновится через несколько недель. Руководитель города посетил этот участок в районе Цветного бульвара, где активно ведутся ремонтные работы.

"На сегодняшний день темпы земляных работ высокие: выполнена замена подземных коммуникаций, активно проводится уплотнение грунта и подготовка к укладке нового дорожного покрытия", - написал политик ув своём telegram-канале.

Подрядчики прилагают усилия, чтобы открыть движение раньше первоначального срока – до 1 сентября. После открытия движения работы по благоустройству продолжат, но они уже не будут препятствовать нормальному перемещению автотранспорта, уточнил Афанасьев.