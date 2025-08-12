В Екатеринбурге объявлена продажа билетов на матч The Magic Game с Дацюком

Объявлена продажа билетов на матч The Magic Game, организованный Павлом Дацюком в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, игра пройдет 30 августа на "УГМК-Арене" в столице Урала.

Ранее участие в матче подтвердили олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Кирилл Капризов, чемпионы мира Алексей Морозов, Данис Зарипов, Максим Афиногенов и другие. Продажа билетов стартует 13 августа в 13:00.

Как сообщало Накануне.RU, игроки "Автомобилиста" примут участие в матче звезд мирового хоккея с Павлом Дацюком.