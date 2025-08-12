Володин пообещал школьникам новый подход к домашнему заданию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который накануне предложил обсудить вопрос отмены домашних заданий в школе из-за чрезмерной учебной нагрузки, пообещал учесть пожелания родителей и изменить подход к домашнему заданию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Володин по сути не сказал нового, так как ранее анонсировал рассмотрение этого вопроса в Госдуме в сентябре. Он отметил, что тема вызвала огромный интерес. А изменение подхода к домашнему задания означает исключение формализма при его выполнении, чтобы не дать использовать ИИ и интернет, а также необходимость закрепления материала, но и развитие навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа. И депутаты выработают свои предложения.

Многие с Володиным не согласны в том, что этим должны заниматься депутаты. Почти все учителя также считают, что отменять "домашку" нельзя, ведь дома ребенок должен повторить и закрепить материал. Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина согласна с тем, что школьники действительно перегружены. В Северной Европе существуют школы без домашних заданий, и даже в России есть примеры такого подхода в частных учебных заведениях. Но там дети учатся полный день, а в обычных школах создать такие условия невозможно.

Глава профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков уверен, что проблема с "домашкой" в том , что сами учителя перегружены, работая на полторы-две ставки. Соответственно, они не могут нормально объяснить материал, задавая его на дом. Если учитель будет иметь нормальную зарплату на одну ставку, он сможет качественно объяснять предмет и проблема исчезнет сама собой.