Волшебные палочки и помощь с арендой. В Екатеринбурге с "колдуньи" взыскали более 1 миллиона рублей

Кировский районный суд взыскал с "колдуньи" из Екатеринбурга более 1 млн рублей за обман своих клиентов. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что осенью 2023 года Светлана (имя изменено) обратилась в магазин "Колдуй баба, колдуй дед" с проблемами по здоровью. Там вещунья Юлия обещала помочь, провела диагностику за 5 тыс. рублей, по итогам которой попросила привести на сеанс еще и супруга. На втором визите "выяснилось", что проблемы есть у обоих партнеров, но Юлия пообещала помочь. Правда, для этого нужен был аванс в 112 тыс. рублей.

После ряда манипуляций потребовалась и чистка дома за 55 тыс. и еще 20 тыс. на расходные материалы. Но недуг не уходил, а потому супругам было необходимо получить "обучение", на котором потребуются "волшебные палочки" за 100 тыс. рублей. Тогда же Юлия, пользуясь доверием, попросила пару помочь с арендой помещения, забрав из их кошелька еще 300 тыс. рублей.

Только в декабре 2023 года супруги поняли, что проблемы со здоровьем не отступают, а семейные финансы тают на глазах. Они попросили "колдунью" вернуть их деньги, но та отказалась. Тогда решение вопроса перешло в судебную плоскость.

В суд ответчик не пришла, а потому было вынесено заочное решение, которым исковые требования удовлетворены. С Юлии взысканы денежные средства в размере 602 тыс. 554 рубля, компенсация морального вреда – 5 тыс. рублей, проценты за пользование чужими деньгами – 147 тыс. 229 рублей 52 копейки и штраф – 377 тыс. 391 рубль 76 копеек. Всего 1 млн 132 тысячи 175 рублей.

Заочное решение не было обжаловано и вступило в законную силу.