Внесен законопроект о блокировке контента за мат

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в соцсетях при наличии нецензурной брани.

Автор инициативы зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) отмечает, что в настоящее время контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке, что неправильно, так как мат унижает честь и достоинство слова и выражения, русского литературного языка. К нецензурной брани относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения. Это следует из разъяснений Роскомнадзора.

В Кодексе об административных правонарушениях нецензурная брань рассматривается как мелкое хулиганство, в связи с чем СМИ заглушают мат в эфире. Надо распространить эту норму на соцсети и онлайн-кинотеатры, уверен Свинцов.