У пьяных водителей в Подмосковье изъяли машины на нужды СВО

В Подмосковье суд постановил передать изъятые у нетрезвых водителей машины на нужды СВО. Передачу обеспечили судебные приставы. Автомобили переданы в собственность Минобороны России.

Конфискацию имущества как наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в Подмосковье назначили двум гражданам (из Одинцово и Королёва), которые управляли машинами в нетрезвом состоянии, будучи уже лишенными автомобильных прав за аналогичное преступление. Орудиями преступления признали автомобили Lada XRay и Toyota Land Cruiser Prado.

"После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудники органов принудительного исполнения на основании постановления Правительства РФ от 08.09.2023 года № 1470 передали конфискованные автомобили Министерству обороны Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе подмосковного управления ФССП.