Адвокат Вероники Наумовой, осужденной за убийство 6-летнего Далера, обжаловала приговор

Сторона защиты Вероники Наумовой, признанной виновной в истязаниях и убийстве опекаемого ею 6-летнего Далера, обжаловала приговор.

Как передает ТАСС слова адвоката Наумовой Елены Хоровой, та не просто обжаловала решение суда, но и намерена добиться оправдания ее подзащитной.

Напомним, что 28 июля, спустя почти год после начала процесса, суд вынес свой вердикт. Наумовой по совокупности всех преступлений назначено 24 года колонии общего режима. При этом по некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

История прогремела на всю страну в июне 2023 года, когда стало известно о том, что в Екатеринбурге потерялся приемный 6-летний мальчик по имени Далер. Его искали в нескольких районах города сотрудники полиции и 1,5 тыс. волонтеров, пока тело не нашли в сумке в гаражах. К тому моменту мальчик был мертв уже более полугода. При этом о пропаже ребенка заявила сама опекунша Вероника Наумова, которая в итоге стала обвиняемой в убийстве. Как выяснилось, все это время, пока тело было спрятано в гараже, она продолжала получать пособия за опекунство, а заявить о пропаже решилась в преддверии очередной проверки органов опеки, чтобы отвести от себя подозрения.

Летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и отнесли в арендованный гараж, где оно хранилось семь месяцев до момента обнаружения. В СУ СКР заявили, что Вероника Наумова издевалась над приемным малолетним по мотивам национальной ненависти.

Наумовой вменяли 62 различных преступления. Сама опекунша заявляла, что своей вины не признает и ей "не за что извиняться".