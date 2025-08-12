Пассажиры попросили сократить число авиарейсов в Россию для иностранных компаний-нарушителей

Число рейсов иностранных авиакомпаний в Россию просят увязать на законодательном уровне с нарушениями прав российских пассажиров. С таким предложением выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). А поводом стала недозагрузка багажа на рейсах Turkish Airlines в минувшие выходные, пишет "Коммерсант". Перевозчик объясняет ситуацию форс-мажором – из-за периодического закрытия аэропортов в России самолет должен загружаться максимальным количеством топлива в ущерб багажу. Багаж отправляют позже дополнительным рейсом.

Общественники предлагают также сокращать рейсы если пассажирам не предоставили питание во время длительных задержек рейсов. Пересматривать число рейсов они рекомендуют после завершения высокого сезона.

Источники на авиационном рынке считают, что сокращение числа рейсов в форс-мажорных условиях, когда перевозчик действует в соответствии с требованиями безопасности (в случае объявления в российских портах плана "Ковёр" самолет возвращается в турецкий аэропорт), не имеет смысла и приведет лишь к росту цен на билеты на оставшиеся рейсы.