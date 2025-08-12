В Нижнем Тагиле ищут 89-летнего мужчину, который ушел гулять с собакой и пропал

В Нижнем Тагиле разыскивают 89-летнего мужчину. Он ушел гулять с собакой и бесследно исчез.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", разыскивается Александр Пышненко 1936 года рождения, проживающий в поселке Чащино. С заявлением о его пропаже обратилась дочь. Известно, что еще 8 августа около 17 часов мужчина ушел на прогулку с собакой и не вернулся. Сотового телефона у него при себе не было.

Полицией Нижнего Тагила организованы поисковые мероприятия. Также к розыску пропавшего привлечены волонтеры-поисковики.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", автомобилистов, которые могли проезжать 8 августа 2025 года с 15:00 до 24:00 часов по трассе между Нижним Тагилом и поселком Черноисточинск, просят обратиться к поисковикам.

"Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Александра Александровича", - отметили в отряде.

Также всех, кто видел уральца, просят позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 47-70-02.