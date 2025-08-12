В России предложили резко увеличить декретные

В России с целью роста рождаемости предложили резко увеличить декретные.

В настоящее время родитель получает пособие в размере 40% от своего среднего заработка. Как говорится в научном журнале РАН, выплату стоит повысить до 60% после рождения второго ребенка и до 80% при рождении третьего, а также убрать верхнюю планку в 69 тыс. Другая инициатива — стимулировать работодателей вводить гибкий график для родителей.

Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин резкое повышение выплат может повлечь за собой рост тарифов страховых взносов, в нынешних условиях это не представляется возможным. Однако, по его словам, продление срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком было бы полезно.

Независимый эксперт Андрей Бархота считает, что на реализацию мер может потребоваться от 5 до 15 млрд руб. в первые 18 месяцев. А далее — от 20 до 30 млрд ежегодно с учетом увеличения интереса к программе.

Как следует из доклада ВЦИОМ, в прошлом году родилось 1,22 млн детей. Это на 3,4% меньше, чем в 2023 году. Показатель падает последние девять лет, сообщают "Известия".

Уже несколько месяцев в России не публикуется полных данных о демографии. На это недавно обратил внимание обозреватель Юрий Подоляка, который отмечает, что такого не было никогда. Он подозревает, что данные не очень хорошие, раз их не публикуют.