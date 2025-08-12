Общественная палата назвала преждевременным запрет звонков через иностранные мессенджеры

Введение в России тотального запрета звонков через иностранные мессенджеры преждевременно.

Как заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, среди причин для этого - необходимость развития этой возможности в национальном мессенджере Max, а также интегрировать его с "Госуслугами". Он выразил уверенность в том, что после "адаптации" этого процесса большая часть россиян перейдет на отечественный мессенджер.

Машаров также указал, что опыт приемов в ОП граждан, пострадавших от телефонных мошенников, показывает, что звонки осуществляются не только через мессенджеры. По его словам, с учетом технологий IP-телефонии звонки идут через якобы городские номера, и подставляется код таких городов, как Москва, Санкт-Петербург.

Эксперт отметил, что мошенничество происходит в момент хищения средств, а не в момент звонка, поэтому "важно проводить профилактическую работу, в том числе по информационной грамотности населения". Подчеркивается, что часто качество связи в мессенджерах в ряде регионов значительно лучше, чем качество сотовой связи, как и стоимость самих услуг, сообщает ТАСС.

Ранее сотовые операторы России - МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Они указали, что необходимы дополнительные доходы для поддержания инфраструктуры.