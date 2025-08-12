Трамп заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будут предварительными.

Как сообщил журналистам американский лидер, Путин "едет в нашу страну". Таким образом, Трамп подтвердил, что встреча пройдет на Аляске. До этого президент оговорился, когда заявил, что 15 августа отправится в РФ для переговоров с российским коллегой. Трамп также сообщил, что на переговорах попросит Путина завершить конфликт на Украине.

Глава Белого дома отметил, что после переговоров он ожидает встречи Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, или трехстороннего саммита. Он также указал, что Вашингтон постараются организовать обмен территориями.

Трамп не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса. "И это будет конец", – подчеркнул глава Белого дома.

Зеленский, скорее всего, прилетит на Аляску 15 августа, чтобы находиться рядом во время встречи президентов США и РФ. Трамп недавно сказал, что встреча с участием Путина и Зеленского возможна, и последнему предстоит "кое-что подписать".