Telegram заблокировал сотни каналов за вымогательство и утечку данных

Мессенджер Telegram заблокировал сотни каналов за вымогательство и утечку данных.

Как заявил создатель программы Павел Дуров, все причастные к доксингу каналы блокируются, а алгоритмы уже нацелены на поиск новых. Бизнесмен отметил, что за 20 дней пользователи мессенджера прислали сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Администраторы, которые публиковали компромат и требовали деньги за его удаление, забанены.

"Некоторых даже поймали на продаже так называемых "блокировок защиты" — сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать преследования", - отметил Дуров.

