Сергей Ситников потребовал сделать все необходимое по качественной подготовке дорог у образовательных учреждений

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин доложил на совещании губернатору, что совместно с региональным управлением ГАИ был проведен анализ транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениям Костромской области.

В ходе мониторинга выявлено, что у нескольких учреждений в некоторых муниципалитетах либо отсутствует, либо плохо различима горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, часть дорожных знаков не соответствуют установленным требованиям,. В некоторых локациях около школ имеется древесно-кустарниковая растительность, которая ограничивает видимость.

«Сергей Константинович, замечания выявлены во всех муниципальных образованиях. Мы просим уделить особое внимание их устранению. 21-го числа отдельно рассмотрим этот вопрос на внеплановой областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Прошу глав принять исчерпывающие меры», - отметил директор профильного департамента Евгений Кананин.

Губернатор Сергей Ситников напомнил главам муниципальных образований, что финансовые средства на соответствующую подготовку дорожных артерий рядом с образовательными учреждениями выделяются из областного бюджета. Соответственно, главы муниципальных образований должны принять все необходимые меры для обеспечения транспортной безопасности и безопасности детей.

«Оговорки никакие не принимаются. Все должно быть сделано качественно. А департамент финансов подумает - там, где будет сделано не идеально, деньги вернуть и направить тем, кто хочет хорошо работать», - подчеркнул Сергей Ситников.