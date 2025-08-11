Путин запретил закупать сшитую за рубежом форму для российской армии

С 2026 года для российской армии будет закупаться только отечественная военная форма, также ограничение коснется и всего остального вещевого имущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

С 2027 года отечественной должна быть не только форма, но и ткани, из которых она шьется.

В июле этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента разработать поправки, которые бы запрещали закупку военной формы за рубежом. Про импортные ткани он тоже упоминал, мол, надо развивать свою легкую промышленность, которая будет создавать продукцию по новым технологиям и обеспечивать новые рабочие места.