Baza: Машину Смольянинова* забрали судебные приставы

Автомобиль актера Артура Смольянинова* забрали судебные приставы, сообщает Baza.

По данным источников, "Мазду СX-5" увезли 9 августа с улицы Генерала Тюленева на спецстоянку. В дальнейшем ее реализуют с целью погашения штрафов, которых у Смольянинова* набралось почти на 200 тысяч рублей. Еще около 100 тысяч составляет просрочка по ипотеке, пишет телеграм-канал.

Артист после февраля 2022 года покинул Россию. В мае 2023 года Смольянинова* включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В реестр иноагентов его внесли в январе 2023 года.

Актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц.

* включен Минюстом в реестр иноагентов