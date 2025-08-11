Туск: США обещали консультироваться с Европой перед саммитом с Россией

Вашингтон обещал проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил польский премьер Дональд Туск.

"Я разговаривал с европейскими лидерами, все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи", - также сказал он. Слова Туска приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что европейские страны стремятся переговорить с Дональдом Трампом до запланированной встречи президента США на Аляске с президентом России Владимиром Путиным.