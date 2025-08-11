На Ямале задержан вице-мэр столицы региона

В Салехарде задержан заместитель главы города. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

По версии следствия, в 2022-24 гг. вице-мэр убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг общей стоимостью более 3 млн руб. Работы по договору не выполнены. Деньгами соучастники распорядились по-своему.

Решается вопрос об аресте политика. С остальными фигурантами уголовного дела также проводятся процессуальные действия. Ранее сообщалось, что бизнесмен попал под следствие по схожей уголовной статье, сообщает ямальское окружное управление СКР.

Имя задержанного вице-мэра следователи не называют, однако ТАСС сообщает, что речь идёт о Николае Токарчуке.