Для удобства гостей и туристов в Астраханской области создана цифровая платформа

"Астраханская область – жемчужина Нижнего Поволжья, которая привлекает туристов своей уникальной историей, природными пейзажами, культурным и гастрономическим разнообразием", - написал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Он также напомнил, что для удобства гостей создана цифровая платформа vizitastra.ru, где можно выбрать увлекательный тур, узнать об интересных мероприятиях, а также забронировать жилье.

"Уверен, сервис будет полезен не только туристам, но и всем астраханцам", - отметил Игорь Бабушкин.

Мест размещения в Астраханской области с каждым годом у нас становится все больше. Так, при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе создано пять современных глэмпингов. Преображается и областной центр. Увидеть всю красоту Астрахани помогут водные круизы и бесплатные пешеходные экскурсии.

"Добро пожаловать!", - пригласил глава региона туристов и жителей области.