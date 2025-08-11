Гладков посоветовал сменить работу чиновнику за отказ ехать в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал сменить работу заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову, который отказался ехать в приграничье из-за обстрелов ВСУ.

По словам Гладкова, если человек "не способен справиться с этой обстановкой в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него", передает ТАСС.

Ранее губернатор заявил, что Дятлов не поехал в физкультурный комплекс в поселке Уразово Валуйского округа, "потому что страшно".

В июне Гладков сообщил в своем Telegram-канале сообщил о гибели главы Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александра Гаркавенко. Мэр погиб в результате атаки дрона ВСУ. Был нанесен целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района.