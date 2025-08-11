В Екатеринбурге будут судить фальшивую мать из Челябинска по делу о мошенничестве

Жительница Челябинска предстанет перед судом Екатеринбурга по обвинению в мошенничестве при получении выплат, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). О деталях дела Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры,

По версии следствия, обвиняемая в марте 2021 и мае 2022 года обратилась к двум знакомым женщинам, попросив удостоверить факт рождения у нее детей вне медицинского учреждения. Ни одна из них не знала о преступных намерениях знакомой, согласившись помочь. После этого обвиняемая, имея поддельные документы, получила в ЗАГСе свидетельства о рождении дочери 2021 года и сына 2022-го.

В результате, с марта 2021 года по апрель 2025 года женщина незаконно получила социальные выплаты на нерожденных детей в общей сумме свыше 1,6 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.