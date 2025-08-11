На бизнесмена, заставившего детей умываться зеленкой, завели уголовное дело

В Чувашии Следственный комитет завел уголовное дело по статье о похищении человека. Фигуранту дела – предпринимателю из города Ядрин – выбирают меру пресечения.

Ранее полиция выяснила, что мужчина решил проучить двух детей – 11 и 13 лет – за кражу с прилавка мандаринов. Он, якобы, посадил их в свою машину, отвез в безлюдное место и там заставил умываться зеленкой.

Сообщалось также, что мать брата и сестры после этого в правоохранительные органы не обращалась.