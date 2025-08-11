ВТБ запустит ипотеку под 2% на строительство частных домов в новых регионах

Банк ВТБ запустил льготную ипотеку со ставкой 2% на ИЖС в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, в программу могут вступить жители Белгородской и Курской областей, если их жилье пострадало в результате боевых действий.

Ранее федеральные власти поставили задачу довести суммарный объем строительства жилья в четырех новых регионах к 2030 году до 17,5 млн кв. метров. Почти половина этого объема должна приходиться на ДНР. Сейчас в новых регионах работает более 30 застройщиков.