Суд обязал Фургала выплатить вдове убитого бизнесмена два миллиона рублей

Суд в Хабаровске обязал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выплатить вдове убитого бизнесмена Евгения Зори два миллиона рублей морального вреда и возместить расходы на похороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Супруга убитого Евгения Зори требовала взыскать с Фургала и двух его подельников компенсацию морального вреда: 200 миллионов рублей с экс-губернатора и по 50 миллионов рублей с каждого подельника. Также она хотела солидарно взыскать с ответчиков понесенные расходы на погребение супруга - более 820 тысяч рублей.

Суд требования удовлетворил частично: с Фургала взыскана компенсация морального вреда в сумме два миллиона рублей, с его сообщников - по одному миллиону рублей. Солидарно с ответчиков взыскано в возмещение расходов на погребение - 518 тысяч рублей.