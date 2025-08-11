Рыночная ипотека почти перестала существовать как класс - Хуснуллин

Соотношение льготной и рыночной ипотеки в России диаметрально сменилось в последнее время – из-за высокой ключевой ставки.

Раньше льготная ипотека составляла 20-30%, теперь – 80%, и только 20% приходится на коммерческие кредиты без поддержки со стороны государства. "Такого не было никогда за всю историю ипотеки. Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс", - сказал в интервью "Ведомостям" вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"Я говорил, еще когда работал в правительстве Москвы, что ипотека должна быть 5–6%. Это позволит нормально развиваться и выполнять все поставленные задачи", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что нельзя недооценивать вклад населения в финансирование строительной отрасли – ежегодно это финансирование составляет 16 трлн руб.

Также министр отметил, что наличие ипотеки положительно сказывается на рынке труда: "Когда у человека есть ипотека, это заставляет его работать больше. А у нас сегодня дефицит трудовых ресурсов".

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что сейчас "в зоне риска" находятся 19 российских девелоперов.