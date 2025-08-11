В МИД РФ прокомментировали угрозы НАТО в отношении Калининграда

В МИД РФ заявили, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами.

Россия доводит до США сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс разработал план быстрого нападения и уничтожения Калининградской области. Он сослался на военную угрозу со стороны России. И сказал, что регион зажат между Литвой и Польшей, его можно "уничтожить в кратчайшие сроки".

Военный эксперт, капитан III ранга запаса Максим Климов уверен, что, если это произойдет, ответ сразу будет ядерным. А военный эксперт Александр Храмчихин удивлен не тем, что такие планы есть, учитывая географическое положение Калининградской области, а тем, что об этих планах заявляется открыто.