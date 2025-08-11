11 Августа 2025
Общество В России Московская область
Фото: Накануне.RU

Судьбу детей в "трудной жизненной ситуации" определяют органы опеки - министр

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин заявил, что судьбу ребенка в "трудной жизненной ситуации" определяют не родители, а органы опеки. Такой ответ был дан на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.
Депутат направил запрос из-за просьбы о помощи семьи из Подмосковья, у которой ребенка забрали и передали в чужую семью, а опека препятствует не только его возврату в родную семью, но и общению с кровными родителями. И опека является стоящей над семьем надзорной инстанцией, которая решает ее судьбу. Министр же сообщил, что так и должно быть.

"Реализуется следующий алгоритм устройства ребенка: в орган опеки поступает сигнал о неблагополучии в семье, специалисты органа опеки и психологи выезжают по адресу нахождения ребенка и на месте принимают решения о его дальнейшем жизнеустройстве. В случае нецелесообразности оставления ребенка в родной семье начинается поиск родственников, готовых принять ребенка в семью. Если это невозможно или родственнику необходимо продолжительное время на дорогу, ребенку предлагают временно погостить в приемной семье. В случае несогласия ребенок помещается в один из восьми семейных центров", - говорится в ответе министра.

Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) пишет, что пришедшие с Запада ювенальные алгоритмы в российской правоприменительной практике заменили собой федеральное законодательство и здравый смысл.

"Приехавший в семью "специалист" по своему личному усмотрению, субъективно оценивает степень "неблагополучия". А ведь оно может крыться в социальных причинах (бедности, отсутствии работы, жилищных проблемах). В таких случаях логичнее было бы оказать семье помощь и поддержку, чем изымать ребенка. Но нет. Несмотря на то, что юридических оснований для прекращения родительских прав никаких нет, дети могут быть помещены в семейный центр или гостевую семью", - пишет Филатова.

Она напоминает, что по закону родительские права могут быть ограничены только в рамках судебной процедуры при ограничении или при лишении родительских прав. Изъять ребенка могут в случае непосредственной угрозы его жизни и здоровью. Но на практике никто из родителей не застрахован от получения статуса "неблагополучия". И на право ребенка жить в родной семье в этом случае просто не обращают внимания.

Однако совсем не так обстоят дела с мигрантами. В отношении них нет никаких действий за "ненадлежащее" исполнение родительских обязанностей, хотя условия проживания там часто заслуживают самого пристального внимания, считает Филатова. Но детей отбирают только у коренных россиян.

1 июня уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сказала президенту РФ Владимиру Путину, что четверть детей в детдомах находятся там необоснованно.

Теги: дети, опека, семья


