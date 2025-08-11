В Екатеринбурге транспорт в День города будет работать даже ночью

В Екатеринбурге в предстоящий День города общественный транспорт будет работать даже ночью. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, в День города для удобства горожан и гостей уральской столицы работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа. Также 16 августа проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что в День города в Екатеринбурге запретят парковку в Юго-Западном районе. А главным хедлайнером предстоящего праздника станет певица Алсу.