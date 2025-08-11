Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

Секретная служба США арендовала жилье в городе Анкоридж (штат Аляска) в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Риелтор Ларри Дисброу сообщил изданию, что сдал в Анкоридже "недвижимость с шестью спальнями" по запросу Секретной службы. При этом официально место встречи президентов еще не объявлялось, отмечает ТАСС.

Напомним, главы государств встретятся 15 августа. Первым о готовящейся встрече сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсетях.

Путин станет первым российским правителем, который посетил Аляску. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. Последний визит президента РФ в США прошел десять лет назад — в сентябре 2015 года.