Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью были уничтожены еще три беспилотника, летевших к столице, сообщил ранее Собянин.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего из них -7 БПЛА - сбиты над территорией Белгородской области.