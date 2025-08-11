11 Августа 2025
Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: скриншот с видео ГСУ СК России по г. Москве

ФСБ: Убийство основателя добровольческого батальона "Арбат" совершил смертник

Подрыв основателя добровольческого батальона Армена Саркисяна в ЖК "Алые паруса" в Москве совершил смертник, сообщили в ФСБ.

"С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсии, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью», - приводит ТАСС слова сотрудника ФСБ.

В качестве примеров он привел теракты в ЖК "Алые паруса" Москвы, а также в Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три россиянина, действовавших под кураторством украинских спецслужб.

Напомним, 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" сработало взрывное устройство. Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали. Позже в реанимации скончался основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, как предполагается, был целью подрыва. СМИ сообщали, что покушение мог совершить террорист-смертник. Также сообщалось, что смертник, устроивший взрыв в московском ЖК "Алые паруса", незаконно приобрел документы на проживание в России.

Теги: саркисян, смертник, жк алые паруса


