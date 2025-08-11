Бежали от мобилизации. В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев

Пастух в Румынии 10 августа нашел в горах трех истощенных украинцев, сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга. У них не было воды, и они были в крайне изможденном состоянии.

Как выяснилось, бежавшие от "людоловов" Зеленского украинцы провели в горах несколько дней. Они пересекли границу и заблудились, а их припасы и вода закончились. Им была оказана медицинская помощь, двое из них были доставлены в больницу.

Такие случаи происходят постоянно. С 2022 года многие украинцы пытаются спастись бегством в Румынию, так как граница с ней проходит через Карпаты. Например, в январе этого года румынские спасатели обнаружили пятерых украинцев, которые более 11 дней бродили в заснеженных горах. Многие пытаются переплыть Тису, но ее патрулирование было усилено после того, как многим это удалось, а десятки человек нашли свою смерть в этой бурной реке. В прошлом году через Карпаты удалось уйти украинскому блогеру Паше Бумчику, который уже получил повестку об отправке на фронт.

По данным румынских властей, за первые два года СВО в Румынии нелегально оказались более 6 тыс. украинцев. А в 2024 году более 13 тыс. граждан Украины незаконно пересекли границу с Румынией. Число нелегалов увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом. К осени 2024 года более 15 тыс. украинских мужчин были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Румынией.