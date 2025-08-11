Спецслужбы Украины пытались использовать пенсионерок для терактов против военнослужащих

Спецслужбы Украины привлекли пять пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, сотрудники спецслужб представлялись российскими силовиками.

Мошенники обманом похитили у женщин деньги через мессенджеры Telegram и WhatsApp. После этого пенсионерок с помощью "мошеннических схем и психологического воздействия" привлекла украинская сторона. Жертвы должны были передавать российским военнослужащим бомбы, замаскированные под бытовые предметы. При их детонации погибли бы и военные, и сами исполнители.

Ранее в Новосибирске предъявили обвинение двум подросткам за совершение покушения на убийство военнослужащего. По данным СК, несовершеннолетние действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Подростки получили три емкости с опасными химическими веществами и нанесли их на внешние элементы автомобиля. После попытки покушения их задержали с поличным. Военнослужащий не пострадал. Обвиняемые отправлены под арест.