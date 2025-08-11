В Чувашии предприниматель заставил детей умываться зелёнкой за кражу мандаринов

В Чувашии полиция проверяет предпринимателя, который, по данным правоохранительных органов, заставил подростков умываться зелёнкой за кражу нескольких мандаринов с прилавка.

Инцидент произошел в городе Ядрин (70 км от Чебоксар), на местном рынке. По информации МВЖ, 44-летний мужчина, заметив кражу, отвез 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру в безлюдное место и заставил умываться зелёнкой. При этом мать детей в полицию обращаться не стала.

Сейчас полиция и прокуратура проводят проверку.