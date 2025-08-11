СМИ: Зеленский примчится на Аляску 15 августа, чтобы быть под боком у Трампа и Путина

Зеленский, скорее всего, примчится на Аляску 15 августа, чтобы находиться рядом во время встречи президента США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

Они не исключают, что возможны некоторые встречи с участием Зеленского, но уже после встречи Трампа и Путина. Как сообщает Reuters, в Белом доме не планируют трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского. Это сообщение было распространено на фоне требований Украины и Европы обеспечить Киеву место за столом предстоящих переговоров.

Интересно, что Трамп недавно сказал, что встреча с участием Путина и Зеленского возможна, и последнему предстоит "кое-что подписать". Он признал, что рассматривается вариант, согласно которому Киеву придется согласиться с отказом от территориальных претензий к России. Сам Зеленский накануне отверг идею отказа от претензий на вернувшиеся российские регионы.

Как пишет итальянская газета La Stampa, если Зеленскому не удастся развернуть Вашингтона на 180 градусов, он рискует превратиться из героя сопротивления в жертву поражения, вынужденную смириться с потерей территорий.

Британский аналитик Александр Меркурис отмечает, что Зеленский очень сильно нервничает из-за встречи Путина и Трампа. Так считают многие другие эксперты, которые напоминают, что Зеленский точно так же летал на Ближний Восток, когда в Саудовской Аравии шли переговоры делегаций России и США.